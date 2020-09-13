ياسر المصري: قطاع المدفوعات الإلكترونية مرشح لحصد المزيد من المكاسب

رنا ممدوح _ توقع ياسر المصري، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يكون سيناريو البورصة على المدى المتوسط حتى نهاية العام الحالي، مرهونًا بالانتخابات الأمريكية القادمة، ومما يتبعها من تداعيات على أسواق المال.

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ورجح المصري استنادًا إلى السنوات الانتخابية للولايات المتحدة الأمريكية السابقة، أن تقود القفزة المرتقبة بالسوق الأمريكية، البورصة المصرية للصعود وتحقيق قمم جديدة بالربع الأخير من العام.

وعلى مستوى مؤشرات البورصة الرئيسية، توقع أنه في حال كسر سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بمؤشر إي جي إكس 30 .

وعلى مستوى إي جي إكس 30 رأى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أنه يعتمد على سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في قيادة الصعود القادم.‬‬‬‬

ورشح المصري، قطاع المدفوعات الإلكترونية بقيادة فوري لتحقيق قفزة جديدة في الأداء خلال الشهور المتبقية من العام الحالي، بجانب كل من إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبي إنفستمنتس القابضة، خاصة أنهم الأكثر تماسكًا في مواجهة أزمة كورونا.

تغير تقييم المصرية للاتصالات وراء القلق من خفض سعر الاستحواذ على فوادفون

وفي سياق متصل استبعد العضو المنتدب للوساطة بشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن يتأثر قطاع الاتصالات ككل من الأنباء الصادرة عن شركة الاتصالات السعوديةSTC وسعيها لخفض سعر الاستحواذ على فودافون مصر.

ولفت إلى أن تأثر سهم المصرية للاتصالات بالتراجع نحو 7% بعد الإعلان عن تلك الأنباء يرجع إلى قلق المستثمرين تجاه التغيير المتوقع أن يطرأ على قيمة الشركة والمرهون بتقييم إس تي سي

الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية وقعت في يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون جروب لشراء 55% من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

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