وزيرة التجارة: 32 شركة ترغب في إقامة مشروعات بالمنطقة الروسية وبدء الإنتاج خلال 2022

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر للجنة الوزراية المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الروسية موسكو خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأشارت في بيان إلى أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وأكدت الوزيرة اهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة التى تربط رئيسي البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وبصفة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي الى آفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى الروابط الوثيقة التي تربط بين البلدين والتى تسهم في تفعيل العمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين المصري والروسي.

ولفتت وزيرة التجارة إلى أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى العالمي لا سيما فى المجال الصناعي، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك من خلال نقل الخبرات التكنولوجية الروسية المتطورة للصناعة المصرية.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتى تجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية لمختلف الأسواق العالمية خاصة منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ولفتت إلى أن 32 شركة روسية أعلنت رغبتها في إقامة مشروعات بالمنطقة حيث من المخطط بدء العمل بالمنطقة مطلع العام المقبل وبدء الانتاج الفعلي في عام 2022.

وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أيضاً رغبة الجانب الروسي في تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال مواجهة فيروس كورونا من خلال استخدام اللقاح الروسي لعلاج الحالات المصابة إلى جانب دراسة إنتاج اللقاح في مصر بالتعاون مع شركات الدواء المصرية.

وأضافت وزيرة التجارة أن استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو تسهم في عودة كافة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية بين البلدين بما يسهم في تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية للسوق الروسي حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 10.7% حيث سجلت 382 مليون دولار مقارنة بنحو 345 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

ومن جانبه أعرب جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك واستئناف التعاون الصناعي بين البلدين والذي بدأ منذ ما يزيد عن 50 عاماً.

وأشار إلى أن وفد روسي رفيع المستوى بصدد القيام بزيارة للقاهرة لاستعراض مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمهيداً لبدء العمل خلال الفترة القريبة المقبلة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج