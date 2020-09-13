أحمد عادل: توقعات باستمرار تحرك البورصة بصورة عرضية انتظارا للمحفزات المحركة ونتائج الربع الثالث

رنا ممدوح _ يرى أحمد عادل، رئيس بحوث إدارة الأصول بشركة مصر المالية للاستثمارات، أن التغييرات الاقتصادية والمالية بعد أزمة كورونا وراء سعي شركة الاتصالات السعودية لخفض سعر عرض الاستحواذ على 55% من فودافون مصر.

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ورأى أحمد عادل، أن هذه الصفقة فتحت المجال أمام المصرية للاتصالات في حال رغبت بذلك للحصول على فرصة للبيع بنفس السعر، وهو يعد مرتفعًا بالنسبة لتقييم حصة الشركة في فودافون مصر بناء على سعر السهم في ظل احتياج الشركة للتمويل وارتفاع المديونية حاليًا.

التغييرات الاقتصادية والمالية بعد أزمة كورونا وراء سعي الشركة لخفض سعر عرض االستحواذ

وتوقع أنه في حالة رغبة إس تي سي في إتمام صفقة الاستحواذ، والاستقرار على قيمة العرض، أن يعيد ذلك تقييم شركات قطاع الاتصالات في السوق المصرية بصفة عامة.‬‬‬‬

ونوه أحمد عادل، بضرورة الأخذ في الاعتبار ما تواجهه إس تي سي ‬ من تحديات في السوق السعودية، والتحديات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي من تداعيات تفشي فيروس الكورونا. ‬‬‬‬

وعلى جانب آخر رأى عادل أن سوق المال المصرية تترقب على المدى القصير نتائج أعمال الشركات المقيدة عن الربع الثالث من العام الجاري، للتأكد من قدرة الشركات على التعافي وتجاوز تحديات النصف الأول الذي شهد ذروة أزمة كوفيد 19.

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