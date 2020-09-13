البورصة تبحث عن طروحات جديدة وتراقب صفقة فودافون

رنا ممدوح _ جاءت أنباء سعي شركة الاتصالات السعودية بخفض سعر الاستحواذ على فودافون مصر ضيفًا ثقيلًا على البورصة المصرية، خاصة أنها تزامنت مع الحركة التصحيحية للمؤشرات بجلسات الأسبوع المنقضي، وكانت أحد الأسباب وراء تراجع مؤشر البورصة الرئيسي أسفل مستوى 11000 نقطة.

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ولكن استبعد رؤساء الشركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم أن يمتد التأثير لأكثر من ذلك، مرجحين أن يتركز التغير المتوقع في سهم المصرية للاتصالات التي تمتلك 45% من فودافون مصر، وذلك في حال طرأت تغييرات جديدة تخص الصفقة.

واستعرض المشاركون مزيدًا من التحديات التي تبطئ من معدلات تعافي البورصة المصرية، ومنها معدلات السيولة والتي لا تعبر -من وجهة نظرهم- عن القيم الحقيقية للشركات المقيدة، مرجعين ذلك إلى تعطشها لمزيد من المحفزات المحركة.

ويرى البعض أن الإسراع من استئناف برنامج الطروحات الحكومية التي انطلقت شرارته بطرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان، يعد أسرع دواء فاعلية لمعالجة حالة الركود بسوق المال المصرية، في حين رأى آخر الاتجاه العرضي يترقب كسر سهم البنك التجاري الدولي لمستوى 70 جنيهًا لتغيير المسار إلى صاعد.

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الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي أغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 11070 نقطة بانخفاض يقارب 1%.

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