بنك القاهرة يطلق خدمات الإنترنت البنكي للشركات

عمرو الشافعي: تقليص التعامل بالكاش يدعم خطط الشمول المالي

دوت الخليج – أعلن بنك القاهرة عن إطلاق خدمات الإنترنت البنكي لعملائه من الشركات، عقب حصوله على رخصة البنك المركزي المصري المصري، والتي تأتي استكمالا لخطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك.

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وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حرص البنك على تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، والعمل على إتاحة منتجات وخدمات إلكترونية جديدة تهدف إلى التحول لمجتمع غير نقدي مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقال فايد إن باقة المنتجات الرقمية التي يطرحها البنك تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمي لما تسهم به منتنوع وخفض وقت أداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض إدارة الأصول والمخاطر، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار المالي.

وفى سياق متصل، أشار عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن سياسات البنك تستهدف بصورة أساسية الحد من استخدام الكاش، ودعم خطة الدولة للشمول المالي وتطوير نظم الدفع، كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية خاصة في ظل الظروف الراهنة منذ بداية ظهور فيروس كورونا والتي تستوجب تقليل توافد العملاء على فروع البنوك.

وتتيح خدمة الإنترنت البنكي للشركات من بنك القاهرة الوصول لعالم الأعمال لإدارة التدفقات النقدية بشكل فعال، وإجراء المدفوعات، والتحويلات والمعاملات الخاصة بعمليات التجارة الخارجية إلى جانب القدرة على متابعة الحساب وإدارة السيولة النقدية بين حسابات العميل في أي وقت وأي مكان.

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