متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.80 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد في غالبية البنوك، عند نفس المستويات المسجلة الخميس الماضي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وانخفض المتوسط المرجح لسعر الصرف بشكل طفيف للغاية بمقدار 0.27 قرش، ليسجل 15.7067 جنيه للشراء و15.8067 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقابل 15.7094جنيه للشراء و15.8094 جنيه للبيع الخميس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وكذا في كل من التجاري الدولي وقناة السويس عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، ليبقى عند المستويات المسجلة في الخميس الماضي دون تغيير.

كما استقر الدولار ببنوك الإسكندرية والتعمير والإسكان وعوده عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدولار قرشًا في بنكي العربي الإفريقي الدولي وبلوم ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع بإغلاق الخميس الماضي.

وهبط أيضًا قرشين في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بدلًا من 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج