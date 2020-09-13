أورنچ مصر تعلن أسماء الفائزين في النسخة العاشرة من مسابقة المشروعات الناشئة

دوت الخليج – أعلنت أورنچ مصر عن نتائج مسابقتها المحلية للمشروعات الناشئة Orange Social Venture مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حيث جرى اختيار 3 فرق فائزة مصرية من رواد الأعمال المبتكرين تمهيداً لدعمهم في المنافسة الدولية للجائزة الأشهر في دعم وتشجيع المشاريع التكنولوجية الناشئة Orange Social Venture في إفريقيا والشرق الأوسط.

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ووفق بيان الشركة، أعلنت لجنة الحكام، التي تضم مجموعة من الخبراء المحليين ورجال الأعمال، عن الفرق الثلاث الفائزة حيث جاء في المركز الأول فريق Vexls بمشروع منصة تسهل تصميم الجرافيك لغير المحترفين وفي المركز الثاني فرق Ideasgym ومشروع محتوى تعليمي مبتكر عبر الإنترنت.

أما المركز الثالث كان من نصيب فريق My Angel بمشروع موبايل ويدجت يساعد ضعاف السمع والبصر على التواصل هاتفيا وبالفيديو.

وبتلك النتيجة تأهلت الفرق الثلاث إلى المنافسة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، لحصد جوائز مجموعها 50 ألف يورو بالإضافة إلى الجوائز المادية التي قدمتها أورنچ مصر خلال المسابقة.

وبالإضافة إلى المسابقة الأساسية فاز مشروع Nabta Health بجائزة أفضل مشروع لتمكين المرأة علي هامش المسابقة .

وتركز جائزة Orange Social Venture بالأساس على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وفي نفس الوقت تقديم الدعم الكبير والتشجيع للمطورين الذين يطوعون التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع بفئاته المختلفة ويسعون إلى تبسيط استخدام التكنولوجيا المتطورة لتكون أكثر انتشارا بين أغلبية المهتمين بتنمية مهاراتهم.

وجرى تم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير محسوبة يقوم على رصدها مجموعة من الحكام والخبراء المحترفين، وهم الدكتور مدحت المسيري أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة البيوكيميائية في جامعة القاهرة، وصابرين عاصم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة UNTAP، وإبراهيم فرج مدير الأبحاث والتطوير لشركة فاليو مصر، ومايكل منير مدير الخدمات الرقمية والقنوات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والتحول بشركة أورنچ، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة وأستاذ الكيمياء الحيوية الطبية بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وتنقسم مسابقة Orange Social Venture التي تدعم رواد الأعمال، إلى مرحلتين للتصفيات، الأولى محلية داخل كل دولة من أصل 17 دولة تتواجد فيها أورنچ بالشرق الأوسط وأفريقيا، ثم يتأهل الفائزون من كل دولة إلى مراحل تصفيات مختلفة وصولا إلى الحفل الختامي العالمي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل لتكريم 3 فائزين.

وشملت الدول المتنافسة إلى جانب مصر كل من تونس والسنغال وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والأردن وليبيريا ومدغشقر ومالي والمغرب وسيراليون والكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة أورنچ مصر، إن ختام المسابقة المحلية يعد بداية لمرحلة أكثر إمتاعا من منافسات Orange Social Venture حيث مشروعات من دول مختلفة تعبر بشكل جيد عن مشاكل مجتمعاتها ورؤية الشباب لحلها بطرق تقنية مبتكرة.

وأكدت أن هذه الفعالية ليست مجرد مسابقة تنافسية بل هي بمثابة ورشة عمل كبيرة تضم المبدعين ويخرج الجميع منها فائزون بالخبرة الكبيرة التي يكتسبونها من خلال المنافسة مع رواد الأعمال من الدول المختلفة المشاركة في المسابقة.

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