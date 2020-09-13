‎عاجل.. كابيتال بنك الأردني يبدأ الفحص النافي للجهالة لوحدات بنك عوده في الأردن والعراق

‎ – قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم السالم، إن مصرفه بدأ الفحص النافي للجهالة لوحدتي بنك عوده اللبناني في العراق والأردن في صفقة ستساعد البنك الأردني على التنويع والتوسع محليًا وإقليميًا.

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و‎قال كابيتال بنك يوم الأحد في إفصاح للبورصة إن الجانبين وقعا خطاب نوايا للاستحواذ على أصول والتزامات بنك عوده وأنه حصل على موافقة مبدئية من السلطتين النقديتين.

وقال باسم السالم، رئيس كابيتال بنك، لرويترز إن هناك اتفاق على المبادئ الأساسية ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

‎وقال السالم إنه يتوقع عرضا ملزما بحلول نهاية أكتوبر ولكنه مرهونا بنتائج الفحص.

وسيكون كابيتال بنك، وهو بنك أردني بأصول تبلغ 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو، قادرًا على التنويع في الخدمات المصرفية للأفراد من خلال الاستحواذ على عمليات عودة في الأردن من خلال فروعه المحلية الخمسة عشر.

ويسمح الاستحواذ على وحدة عوده العراق لكابيتال بنك بالتوسع في مشهد مصرفي متخصص في سوق الشركات حيث يتمتع كابيتال بنك بالفعل بحضور عبر ملكيته 62٪ في البنك الأهلي العراقي، وهو بنك تجزئة بأكثر من 533 مليون دولار من الأصول.

‎وأضاف السالم: “لقد تقدمنا ​​بطلب للحصول على عمليتيهما لأننا مهتمون بالتوسع في كلا السوقين”.

‎يحاول بعض المقرضين اللبنانيين سحب الأصول غير الأساسية للوفاء بمتطلبات البنك المركزي المصري اللبناني لزيادة حقوق الملكية.

وقال مصدران مطلعان إن بنك أبوظبي الأول (فاب) يخطط لاستئناف المحادثات لشراء الأعمال المصرية لبنك عوده أودي اللبناني.

ويجري بنك الإمارات دبي الوطني ، أكبر بنوك دبي، محادثات لشراء الوحدة المصرية التابعة لبنك بلوم اللبناني.

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