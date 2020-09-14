ازدهار للاستثمار المباشر تشتري حصة غير حاكمة في مجموعة التيسير الطبية

أعلنت شركة إزدهار للاستثمار المباشر عن شراء حصة غير حاكمة في “مجموعة التيسير الطبية” من خلال صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط.

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ويضم صندوق ازدهار مصر مساهمات من العديد من المؤسسات الدولية على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة “سي دي سي” البريطانية والبنك الهولندي للتنمية.

جاء قرار الاستثمار في مجموعة التيسير في المجال الصحي لكونها واحدة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في منطقة الدلتا. حيث تمتلك الشركة حالياً مستشفى في مدينة الزقازيق وأخرى في مدينة المنصورة، بالإضافة إلى سلسلة معامل في الإسكندرية والدلتا. وتعتزم التيسير افتتاح عدة مستشفيات بجانب التوسع في سلسلة المعامل في السنوات المقبلة.

وشهدت شركة التيسير نموًا قوياً خلال الخمس أعوام السابقة مدعوماً بتوسعات في مستشفى التيسير الدولي بالزقازيق، إضافة إلى قيامها بالاستحواذ على سلسلة معامل “حساب” بمحافظة الإسكندرية وحصة في مركز المنصورة الطبي.

كما تحرص الشركة على تنفيذ خطط توسعية من خلال زيادة عدد الأسرة في مستشفى التيسير الدولي بالزقازيق، بجانب تجديد مستشفى المنصورة، وانشاء مستشفى في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ليصل اجمالي عدد الاسرة في المجموعة إلى 495 سريراً مما يساهم في أن تصبح الشركة أحد أكبر مجموعات الخدمات الصحية في مصر.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور محمد جزر الرئيس التنفيذي لمجموعة التيسير الطبية أن انضمام إزدهار يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في أداء الشركة وإيمانهم بقدراتها على تحقيق النجاح في الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال عماد برسوم العضو المنتدب لشركة إزدهار إن فريق إدارة مجموعة التيسير الطبية يملك خبرات واسعة في المجال الصحي وأن شركته تتطلع الى توفير الدعم اللازم لهم وزيادة استثماراتها في مستشفيات ومعامل الشركة.

يذكر أن شركة كامكو للاستثمار قامت بدور المستشار المالي لشركة التيسير. وقام مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات القانونية ، بينما قام مكتبين معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية وVCL الهولندي بتقديم الاستشارات القانونية لازدهار.

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