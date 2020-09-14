دويتشه بنك يعين فواد وهوفينج في منصب الرئيس التنفيذي المشارك للشرق الأوسط وإفريقيا

أعلن دويتشه بنك اليوم عن تعيين كل من لويك فواد وكايس هوفينج في منصب الرئيس التنفيذي المشارك لأنشطة البنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحيث يمارسان مهامّهما من مقر البنك في مركز دبي المالي العالمي، الإمارات العربية المتحدة.

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بالإضافة إلى منصبهم الجديد كرئيس تنفيذي مشارك، تم تعيين فواد رئيساً لقسم الخدمات البنكية الدولية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام فرع دويتشه بنك في مركز دبي المالي العالمي (خاضعاً لصدور الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية).

كما تم تعيين هوفينج، بالإضافة إلى منصبه المذكور، رئيساً لقسم الخدمات البنكية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيساً لقسم التغطية المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

قال كلاوديو دي سانكتس، الرئيس العالمي لقسم الخدمات البنكية الدولية للأفراد والرئيس التنفيذي لأنشطة دويتشه بنك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن تعيين كل من لويك وكايس يأتي تأكيداً لطموح دويتشه بنك وسعيه للتوسع في مجال خدمة العملاء في منطقة ما نزال نشهد فيها فرصاً هامة للنمو وذلك بدعم تواجد البنك وامكانياته في المنطقة.

انضم فواد إلى قسم إدارة الثروات في دويتشه بنك عام 2015 مسؤولاً عن العملاء المتواجدين في تركيا، ليتم تعيينه لاحقاً رئيساً لقسم إدارة الثروات لمنطقة روسيا وشرق أوروبا.

وفي سنة 2018، تم تعيينه رئيساً لقسم إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما ترأس فرع دويتشه بنك في جينيف. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم دمج قسم إدارة الثروات ضمن قسم الخدمات البنكية الدولية للأفراد التابع لدويتشه بنك في شهر يونيو من العام الحالي.

شغل فواد قبل انضمامه إلى دويتشه بنك عدة مناصب إدارية عليا في كل من يو بي إس وكريديه سويس كان مسؤولاً خلالها عن منطقة الشرق الأوسط وتركيا. ويتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال الخدمات البنكية للأفراد، منذ أن بدأ مسيرته المهنية كمتدرب في المؤسسة المصرفية السويسرية (والمعروفة حالياً باسم يو بي إس) في عام 1990.

أما هوفينج، فقد انضم إلى دويتشه بنك سنة 2010 رئيساً لقسم التعاملات البنكية للشركات في ألمانيا. وانتقل إلى هولندا في سنة 2013 رئيساً لقسم الخدمات البنكية للشركات ورئيساً تنفيذياً لفرع دويتشه بنك في أمستردام.



وفي سنة 2014، تم تعيين هوفينج رئيساً لقسم التعاملات البنكية العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (باستثناء ألمانيا) في مقر البنك في فرانكفورت. وفي سنة 2016، عاد إلى هولندا متولياً منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في البلد.

شغل هوفينج، قبل انضمامه إلى دويتشه بنك، عدة مناصب عليا على مدار 14 عاماً في رويال بنك أوف سكوتلاند، وبنك أوف أمريكا ، وجيه بي مورجان وآي إن جي في لندن وفرانكفورت وموسكو وأمستردام.

من جانبه قال دانيال شماند، الرئيس العالمي لقسم التمويل التجاري والإقراض، ورئيس قسم الخدمات البنكية للشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن التعيينات الجديدة تتيح الاستفادة بشكل أفضل من التعاون القائم ضمن شبكة دويتشه بنك، وتعزز الدعم للعملاء من الأفراد والشركات بالمنطقة.

يُذكر أن دويتشه بنك متواجد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منذ أكثر من 100 عام. واليوم، يعمل لدى البنك أكثر من 500 موظف موزعين في 14 فرعًا في 10 دول في المنطقة، ويقدم الخدمات البنكية الاستثمارية والخدمات البنكية للشركات، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات.

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