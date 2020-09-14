أوراسكوم للاستثمار تتحول للربحية بالنصف الأول محققة 1.7 مليون جنيه أرباح مجمعة

رنا ممدوح _ تحولت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، للربحية محققة صافي بمبلغ 1.714 مليون جنيه وذلك بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 153.467 مليون جنيه خسائر بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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في حين تراجعت إيرادات تشغيل وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 504.792 مليون جنيه، وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 596.049 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 13.870 مليون جنيه، مقابل 87.655 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للربحية محققة صافي بمبلغ 49.782 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 197.019 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 34.721 مليون جنيه، مقابل 29 الف جنيه بالفترة المناظرة.

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