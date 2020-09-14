رئيس مجلس إدارة ليفت سلاب مصر يقلص حصته في رأس المال إلى 5.5%

رنا ممدوح _ قلص عمر قناوي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- حصته في رأس المال من 6% إلى 5.5%.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع قناوي عدد 200 ألف سهم من اسهم ليفت سلاب مصر بقيمة إجمالية 868.985 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 4.344 جنيه للسهم الواحد، وقامت ايه اف لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر، أن سماح أبو العلا تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية ليفت سلاب مصر بنسبة 20.10%، يليها هشام محمد عضو مجلس الإدارة بنسبة 15.404%، ثم محمود أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 13.219%.

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