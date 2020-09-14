إبراهيم عشماوي: sopria القابضة الإيطالية تبدأ أولى استثماراتها العام المقبل

فاروق يوسف _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومساعد أول وزير التموين للاستثمار، إنه من المتوقع أن تكون أولى استثمارات مجموعة “sopria” القابضة الإيطالية خلال العام المقبل، وتتضمن تدشين سلاسل تجارية في السوق المصري.

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وشهد عشماوي أمس توقيع مذكرة تفاهم بين شركتَي “Grg” المصرية، ومجموعة “sopria” القابضة الإيطالية؛ بغرض افتتاح سلاسل تجارية في الأسواق المصرية، حيث تعد أول استثمارات إيطالية في مجال السلاسل التجارية.

وتعد الشركة القابضة الإيطالية من كبرى الشركات الإيطالية المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية في إيطاليا وأوربا، وتحتوي المجموعة على شركات: crai -retail- modeling، وتعد مصر ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا؛ لفتح أسواق بها.

وقال عشماوي إن الهدف من دخول لاعبين جدد داخل قطاع تجارة التجزئة في مصر، هو تعزيز نظام إتاحة السلع، وخفض أسعارها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستهلكين، منوهًا إلى أن القطاع ما زال بكرًا، وأنه قادر على ضم العديد من المنافسين بداخله، خاصة أن السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص الجاذبة لضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أنه يجري التفاوض حاليًا مع سلسلتين تجاريتين، إحداهما فرنسية والأخرى هولندية.

وفي سياق آخر، كشف عشماوي عن هيكل ملكية بورصة السلع، والتي تتوزع كالآتي: 20% لوزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، و30% نصيب البورصة المصرية، 21% حصص البنوك التجارية، و9% لبنوك الاستثمار، و5% لشركة مصر القابضة للتأمين، ومثلها لشركة مصر المقاصة، و10% نسبة اتحاد الغرف التجارية.

وأكد أن العمل ما زال جاريًا على إعداد وتنظيم بيئة التداول الخاصة ببورصة السلع.

وأدلى عشماوي في تصريحات سابقة لجريدة دوت الخليج، أنه تم إعداد قانون خاص لتنظيم بيئة التداول وتحديد جميع أنواع السلع المقرر انضمامها للمنصة، وهو الآن أمام رئيس الوزراء، ومن المقرر بدء عمليات التداول خلال الربع الأول من العام القادم.

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