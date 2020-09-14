الكوميسا تطلق تطبيقا جمركيا عبر الهاتف المحمول لتسهيل حركة التجارة بين دول إفريقيا

أعلنت منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عن إطلاق برنامج الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي (بطاقة الضمان الإقليمي) تطبيقا على الهاتف المحمول لتسهيل حركة التجارة بين دول القارة الإفريقية ومساعدة وكلاء التخليص والشحن في الحصول على المعلومات بشكل لحظي.

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وذكرت منظمة الكوميسا في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن التطبيق الجديد الذي يمكن الحصول عليه عبر “جوجل بلاي ستور” و”آبل ستور” سيشكل مركزاً جامعا للتزود بالمعلومات يسمح لوكلاء التخليص والشحن في الدول الأعضاء بالاطلاع على رصيد السندات القائم والبطاقات القائمة وتلقي الإخطارات بخصوص الإفراج عن البطاقات وانقضاء صلاحية سندات الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي.

وأضحت أن البطاقة هي وثيقة ضمان تستخدم في جميع إجراءات المرور العابر كدليل على صلاحية الضمان أو السند وكتعهد بالامتثال للالتزامات الجمركية المفروضة داخل كل قطر من أقطار المرور العابر.

وأشارت الكوميسا إلى أن برنامج الضمان الإقليمي يمثل نظاما للمرور العابر الجمركي تمت صياغته بهدف تيسير حركة السلع بموجب الأختام الجمركية في إقليم الكوميسا؛ حيث يوفر التأمين والضمان الجمركيين المطلوبين في بلدان المرور العابر، ومن مزاياه الرئيسية أيضا أنه يعمل على تخفيض تكلفة السندات أو الضمانات التي يتم دفعها للضامنين والوكلاء.

وقالت تشيليشى مبوندو كابويبوى، أمين عام منظمة الكوميسا إن وجود هذا التطبيق عبر الهاتف المحمول يشكل وسيلة عملية لوكلاء التخليص والشحن تمكنهم من الوصول إلى المعلومات الآنية ذات الصلة بسنداتهم الخاصة ببطاقة الضمان الإقليمي أينما كانوا دون الحاجة إلى مكاتب السلطات الجمركية، ما يشكل نقلة كبيرة لحركة التجارة بين دول الكوميسا.

وأضافت أن بطاقة الضمان الإقليمي بالكوميسا تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم بعد “البطاقة الأوروبية للنقل الدولي على الطرق البرية”، والوحيدة على مستوى الإقليم والقارة الأفريقية كلها، ومعترف بها من منظمة الجمارك العالمية.

ويشترك في عضوية برنامج هذه البطاقة 13 دولة هي، بوروندي، وجيبوتي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ومدغشقر، وملاوي، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي، ويعمل حاليا في خمسة بلدان منها فقط، وهي، بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا. وتعمل بطاقة الضمان كلية بالنظام الرقمي والذي يتكامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الخاصة بالجمارك.

وخلال عام 2018، تم إصدار ما يقرب من قيمة 2 مليار دولار من بطاقة الضمان الإقليمي للمرور العابر الجمركي بالكوميسا للرسوم الجمركية والضرائب على السلع في مناطق المرور العابر في بلدان الممر الشمالي والأوسط.

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