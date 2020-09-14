النيل لحليج الأقطان: سعر عرض الشراء المقدم من ايمكس انترناشيونال متدني ويجب تحسينه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان، أن أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا بالأمس لإبداء رأيهم في العرض المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال لشراء كامل أسهم الشركة وبحد أدني 51% .

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد رأي الأعضاء بأن سعر المقدر بقيمة 50 جنيه للسهم هو متدني وأنه يجب تحسين السعر.

وفي 9 سبتمبر الجاري وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال حتى عدد 52.992 مليون سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم رأسمال النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.

وفي 28 أغسطس الماضي، خاطبت شركة إيميكس إنترناشونال، هيئة الرقابة المالية برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50%.

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