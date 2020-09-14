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الدولار يستقر أمام الجنيه في معظم البنوك وينخفض قرشا في العربي الإفريقي

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصل الدولار استقراره أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي، في معظم بنوك القطاع المصرفي، ولم يشهد تحركا ملموسا حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين.

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واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر.

كما استقر الدولار في بنوك: إتش إس بي سي وكريدي أجريكول والإسكندرية وبلوم والتعمير والإسكان وعوده، عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وظل الدولار ثابتا عند ذات المستويات المسجلة بالأمس في كل من: البنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلا من 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بالأمس.

كما خفض البنك المصري لتنمية الصادارات، سعر الدولار قرشا واحدا، ليبلغ 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

بينما رفع المصرف المتحد سعر الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بالأمس.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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