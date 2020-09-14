ارتفاع التضخم السنوى للسودان إلى 166.83% في أغسطس

وكالات _ قال الجهاز المركزي للاحصاء بالسودان اليوم إن معدل التضخم السنوي بالبلاد تسارع بنسبة 23.05 بالمئة في أغسطس إلى 166.83 بالمئة من 143.78 بالمئة في يوليو ، مدفوعا بأسعار العذاء والمواصلات.

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زاد التضخم بالبلاد في السنوات الأخيرة بفعل أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.

ويتدهور الاقتصاد منذ الإطاحة بالبشير، إذ تواجه الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.

وأعلن السودان يوم الخميس حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وشكل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.

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