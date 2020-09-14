الشركة الوطنية للإسكان تختار حسام الحجار رئيسا لمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية في جلسته المنعقدة اليوم على اختيار حسام الحجار رئيساً لمجلس إدارة الشركة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فهذا القرار جاء تطبيقاً لما أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار رقم 47 لسنة 2020 بتاريخ 22 مارس الماضي، والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2020 بتاريخ 19 إبريل الماضي واللذان يقضيان بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب. وقرر المجلس إبقاء سعيد يسن على وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان. وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:- اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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