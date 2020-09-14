متوسط سعر الدولار يحافظ على استقراره قرب 15.80 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، في أغلب بنوك القطاع المصرفي، بعدما كان قد رفع خسائره حتى 5 قروش خلال تعاملات الخميس الماضي.

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وارتفع المتوسط المرجح لسعر الصرف بشكل طفيف للغاية بمقدار 0.25 قرش، ليسجل 15.7092 جنيه للشراء و15.8092 جنيه للبيع اليوم الإثنين، مقابل 15.7067 جنيه للشراء و15.8067 جنيه أمس الأحد، وفقًا للبيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك، واصل الأخضر استقراره في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، كما ظل ثابتًا في بنوك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه في كل من: الإسكندرية والتعمير والإسكان وعوده وبلوم عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

فيما خفض بنك العربي الإفريقي الدولي الدولار بواقع قرشا واحدا، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بختام الأمس.

بينما رفع بنكا كريدي أجريكول وإتش إس بي سي سعر صرف الدولار بنحو قرشًا، ليصعد إلى مستوى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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