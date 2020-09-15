سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

وكالات – قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر الاثنين مرسوما سلطانيا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل في تغريدة بثتها على حسابها الرسمي على تويتر. اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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