الارشيف / مال وأعمال

سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

CairoBank

وكالات – قالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر الاثنين مرسوما سلطانيا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل في تغريدة بثتها على حسابها الرسمي على تويتر.

اضغط لتحميل العدد الأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا