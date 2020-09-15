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استئناف التجارب السريرية للقاح أسترا زينيكا المحتمل ضد كورونا في البرازيل

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وكالات – أعلن ممثل لشركة أسترا زينيكا في البرازيل اليوم الاثنين استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس ، الذي تطوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف نظيرتها البريطانية للتجارب.

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وقالت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، في بيان إنها أعطت اللقاح إلى 4600 من أصل 5000 متطوع في البرازيل دون أن يبلغ أي منهم عن أي مشكلات صحية خطيرة.

وشارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

كانت أسترا زينيكا أوقفت التجارب العالمية مؤقتا الأسبوع الماضي بعد مرض غير مبرر لأحد المشاركين في بريطانيا.

وتعاني البرازيل من ثالث أسوأ انتشار لفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وصارت أرضا جاذبة لاختبار لقاحات مضادة لكوفيد-19 تطورها بريطانيا والصين وروسيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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