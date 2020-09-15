معدل البطالة في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا

_ أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدأ فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو من 3.9% في الفترة بين أبريل ويونيو.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%.

ولكن انخفاض أعداد العاملين كان أقل حدة من المتوقع عند 12 ألف شخص مقارنة مع متوسط توقعات بهبوط قدره 125 ألفا في استطلاع .

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