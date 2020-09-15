طلبان لفحص بلوم على مائدة اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المصري

أنباء عن سعي صندوق TPG للانضمام إلى قائمة المتنافسين منفردا أو عبر تحالف

أمنية إبراهيم _ علمت نشرة دوت الخليج أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري سيناقش في اجتماعه المرجح عقده اليوم طلبين مقدمين لطلب الموافقة على فحص بنك بلوم مصر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت مصادر في تصريحات خاصة، إن أحد الطلبين يخص بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، والذي انفردت دوت الخليج سواء عبر نسختها الأسبوعية المطبوعة أو نشرتها اليومية، بتتبع مختلف مراحل سعيه للاستحواذ على بلوم مصر، بداية من دراسة إجراءات الصفقة، ووصولًا إلى تقدمه بطلب الموافقة على إتمام عمليات الفحص النافية للجهالة.

اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج

وأكدت المصادر، أن الطلب الثاني، يخص مؤسسة مالية غير مصرفية، وقال مصدران قريبان من ملف تخارج بنك لبنان والمهجر من مصر، أن هذه المؤسسة من المرجح أن تكون صندوق TPG الأمريكي، الذي سبق وأعرب عن سعيه للاستحواذ على حصة حاكمة من المصرف المتحد.

ولم تحسم المصادر إذا ما كانت مساعي TPG لخوض المنافسة على بلوم مصر، ستكون بصورة منفردة، أم عبر تحالف قد يضم مؤسسات مالية أخرى.

وحاول فريق دوت الخليج، الحصول على تعليقات من الأطراف وثيقة الصلة بالصفقة، لكنها لم تتلق تعليقات حتى موعد تقديم النشرة للقراء.

كانت دوت الخليج قد انفردت وفي جولات متتالية، بالكشف عن الخيوط الجوهرية لسباق الاستحواذ على بنك بلوم مصر، بداية من نشر خبر دراسة بنك الإمارات دبي الوطني شراء بلوم، ثم تقدمه بطلب فحصه، والموافقة عليه، وكذلك الكشف عن مستشاري أطراف الصفقة.

كما كشفت دوت الخليج عن دخول أول منافس للإمارات دبي الوطني ممثلًا في بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، والذي أعلن رسميًّا قبل أيام بدء مناقشات أولية للاستحواذ على بلوم مصر.

وجدير بالذكر، أن جميع متابعات دوت الخليج لتطورات صفقة بلوم، تم تأكيدها في بيانات وإفصاحات رسمية، من بنك لبنان والمهجر (بلوم)، وبنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي، وأخيرًا بنك الشركة العربية المصرفية البحريني.

تأسست مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) التي يقع مقرها الرئيسي في مملكة البحرين وتتواجد في 5 قارات، عام 1980، وهي مدرجة حاليًا في بورصة البحرين. والمساهمون الرئيسيون في البنك هم مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت.

أما مجموعة بنك بلوم اللبنانية، ووفقًا لموقعها الإلكتروني، blombank.com، فإنها تمر ببعض التغيرات الجوهرية على غرار مختلف المصارف اللبنانية، ومنها الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان بعدم توزيع أرباح في العام 2019 وزيادة رأسمالها على مرحلتين بنسبة 20%.

وتؤكد مجموعة لبنان والمهجر أنّ جميع المؤسسات التابعة لها في الخارج ما زالت تتمتّع برسملة جيدة وسيولة، وأنها تتمتع باستقلالية مالية ومحمية من المخاطر اللبنانية.

ويتواجد بنك لبنان والمهجر حاليًا في 12 دولة، وبلغت إجمالي أصوله في 2019 نحو 33.296 مليار دولار، بانخفاض 9.38% عن 2018.

في حين نشأ بنك الإمارات دبي الوطني عبر عملية اندماج تمت في مارس 2007 بين بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي ثاني ورابع أكبر بنكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي 30 يونيو 2020 بلغ مجموع أصول المجموعة 694 مليار درهم (نحو 189 مليار دولار أمريكي)، ويعمل في 13 دولة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج