تحصيل 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أغسطس

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات».

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه.

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وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ألفين و983 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة 128 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و878 مليونًا و168 ألف جنيه.

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