البورصة تتراجع 0.12% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 11021 نقطة.

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وهبط كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.15%، و0.2% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 90.053 مليون جنيه على 117 شركة من خلال 3347 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة مقابل ارتفاع 30 في حين لم تتغير أسعار40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 2.513 مليون جنيه، منها 2.512 مليون جنيه للمؤسسات، و1.080 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي مبيعات بقيمة 1.038 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 3.813 مليون جنيه، مقابل 2.774 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.552 مليون جنيه، منها 2.861 مليون جنيه للأفراد، و690.502 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.29%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10%، ثم سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية بنسبة 9.99%.

في حين تصدر سهم مصر الوطنية للصلب عتاقة- قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.17%، تلاه سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 3.70%، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 3.53%.

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