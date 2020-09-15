خسائر ماريدايف تصعد 3.9 مرة لتصل إلى 18 مليون دولار خلال عام

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، 3.9 مرة لتصل إلى 18.027 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 3.647 مليون دولار بالعام المقارن.

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وانخفضت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 33.11%، لتصل إلى 24.034 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 35.933 مليون دولار بالفترة المناظرة.

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وتكبدت ماريدايف مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 762.872 مليون دولار، مقابل 14.692 مليون دولار مجمل ربح بالفترة المماثلة.

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