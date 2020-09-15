المجتمعات العمرانية تعرض 71 فدانا بالقاهرة الجديدة على سيتي إيدج مقابل زيادة رأس المال

700 مليون جنيه من قيمة الأرض مقابل رفع حصة الهيئة بالشركة إلى 75% بدلا من 60%

بكر بهجت _ قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية في تصريحات خاصة لنشرة “دوت الخليج” إن الهيئة عرضت على شركة سيتي إيدج قطعة أرض بمساحة 71 فدانًا في منطقة القاهرة الجديدة في مقابل الزيادة المتفق عليها لحصتها في رأسمال الشركة من 60% إلى 75% والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي.

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وأضاف المصدر أن قيمة الأرض وفق التسعير المبدئي تقترب من 2 مليار جنيه، 700 مليون جنيه منها تمثل قيمة الزيادة المقررة في رأسمال سيتي إيدج، فيما ستسدد الشركة باقي قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية عبر دفع 10% من قيمتها مقدمًا وتقسيط الباقي.

الشركة تسدد باقي قيمة الأرض للمجتمعات العمرانية بالتقسيط بعد دفع 10% منها

وأوضح أن إجراءات التسعير النهائي لقطعة الأرض تتم حاليًا، وعرض الملف بالكامل على مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

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وفي يناير الماضي قرر مجلس إدارة شركة سيتي إيدج رفع حصة هيئة المجتمعات العمرانية في ملكية الشركة من 60% إلى 75%، وبالقيمة المالية من 1.3 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وكان من المقرر أن يتم ضخ المبلغ بصورة نقدية، وبناء على ذلك تقلصت حصة بنك التعمير والإسكان وإحدى شركاته من 40% إلى 25%، كما تقرر أيضًا زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

ويضم مجلس إدارة الشركة كلًّا من الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لهيئة المجتمعات العمرانية، ولبنى هلال النائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والمهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق والذي تم اختياره رئيسًا لمجلس إدارة الشركة.

وجدير بالذكر أن شركة سيتي إيدج تتفاوض مع بنكي الأهلي المصري ومصر للحصول على قرض بنحو 1.2 مليار جنيه، وذلك لتوجيهه إلى مشروع إيتابا سكوير الذي تعمل عليه الشركة في مدينة الشيخ زايد على مساحة 14 فدانًا باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة من يناير لأغسطس 7 مليارات جنيه، في مشروعات إيتابا، والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، مستهدفة مبيعات بنهاية العام تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج إن السوق بدأت فعليًّا في استعادة نشاطها بقوة وظهر ذلك في شهر يونيو الماضي حيث حققت الشركة أكثر من ضعف المبيعات التي تم تحقيقها في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر جيد على الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف المكاوي أن الوحدات المباعة إلكترونيًّا خلال تلك الفترة تمثل ما بين 15 إلى 18% من إجمالي مبيعات الشركة التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، لافتًا إلى أن الشركة تسعى بصورة كبيرة نحو تحقيق أهدافها على الرغم من التحديات التي ظهرت على الساحة خلال الأشهر الماضية ليس في مصر فقط، وإنما في العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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