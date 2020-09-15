ماريدايف: تعيين محمد الجمل بمنصب العضو المنتدب خلفا لفوزي

رنا ممدوح _ قررت شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، تعيين محمد الجمل عضو مجلس الإدارة المنتدب عن الشركة وله كافة الصلاحيات التنفيذية، بدلا من عماد فوزي الذي أصبح عضو مجلس إدارة فقط.

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وقالت ماريدايف في بيان للبورصة اليوم، إن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة أمس قد وافق على اعتماد هذا القرار.

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كما وافق على قبول اعتذار محمد نديم عن استمرا عضويتة في مجالس إدارات الشركات التابعة وهي ماريدايف أوف شور بروجكتس وماريتايد للخدمات الملاحية والبترولية و شركة أوشن مارين بدولة الأمارات العربية المتحدة، وشركة فالنتين ماريتايم بدولة الأمارات العربية المتحدة، مع توجية الشكر له والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وارتفعت خسائر شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، 3.9 مرة لتصل إلى 18.027 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 3.647 مليون دولار بالعام المقارن.

وانخفضت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 33.11%، لتصل إلى 24.034 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 35.933 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وتكبدت مجمل خسائر خلال نفس الفترة بمبلغ 762.872 مليون دولار، مقابل 14.692 مليون دولار مجمل ربح بالفترة المماثلة.

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