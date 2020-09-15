اليوان عند أعلى مستوى في 16 شهرا بعد بيانات صينية قوية

_ قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار اليوم بعدما أشارت بيانات صينية لتعاف اقتصادي بعد إجراءات عزل بسبب جائحة كورونا بينما تراجع الدولار الأمريكي مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

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وتسارع الإنتاج الصناعي الصيني ونمت مبيعات التجزئة لأول مرة هذا العام متجاوزة توقعات المحللين.

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وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية وفي الداخل. وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في 16 شهرا عند 6.7725 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يهبط قليلا.

وكتب لي هاردمان محلل العملة في ام.يو.اف.جي “بشكل عام، فإن أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين ستستمر في الفترة المتبقية من العام”.

وتابع أن البيانات “تطور داعم لعملات آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي”.

وسجل الدولار الأمريكي تراجعا لكنه استعاد جزءا من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في لندن وليظل مؤشر الدولار منخفضا 0.1 في المائة عند 92.946 بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار الأسترالي بعدما أظهر اجتماع البنك المركزي المصري للبلاد عدم وجود أي نية لخفض أسعار الفائدة التي بلغت مستوى قياسيا متدنيا. وسجلت العملة الاسترالية 0.7323 مرتفعة 0.5 في المائة خلال الجلسة.

وشهدت أستراليا أول يوم بدون تسجيل حالات وفاة بكوفيد-19 في شهرين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.2 في المائة أمام نظيره الأمريكي.

وارتفع اليورو 0.2 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.8191 دولار.

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