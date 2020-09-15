سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في مجموعة واسعة من البنوك

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد واسع من البنوك، فيما ارتفع حتى قرشين في ثلاث مصارف.

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واستقر سعر صرف الدولار في بنوك: الأهلي المصري ومصر وإتش إس بي سي عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وكذلك في التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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فيما رفع بنك قناة السويس الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس الإثنين.

كما صعد الدولار قرشين في بنك عوده، ليرتفع إلى 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار أيضا قرشا في بنك كريدي أجريكول، محققًا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، بدلًا من 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار قرب مستوى 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بعد موجة تراجع استمرت لأكثر من أسبوع.

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