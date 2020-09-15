لافارج للأسمنت تتوقع خروج 5 شركات عاملة في القطاع العام المقبل حال استمرار الوضع الراهن

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فاروق يوسف _ توقع سولومون بومجارتنر افيلز، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج مصر للأسمنت، خروج 5 أو 6 شركات عاملة في القطاع بحلول العام المقبل، في حال استمرار أزمة الأسمنت المشهودة حاليًا.
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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن عبر تطبيق زووم، إذ لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل هذه الأزمة، ستتعرض العديد من العمالة للتشرد، نظرًا لخروج المنتجين من السوق.
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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات لافارج مصر للأسمنت، إن نشاط الدمج سيكون حل مؤقت أمام بعض الشركات الكبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وردًا على سؤال دوت الخليج، حول سيناريوهات الشركة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في حال استمرار أزمة قطاع الأسمنت، أكد على أن لافارج موجود في السوق المصري، ولكنها لن تتجه إلى نشاط الاستحواذ نظرًا لاستمرار نزيف الخسائر وضعف تكلفة الأصول كونها مرتبطة بالوضع الصعب.
وأكد على أن الشركات تعمل حاليًا بطاقة استيعابية 60%، وأن قرار الحكومة الخاص بملاحقة البناء المخالف ساهمت في التأثير على القطاع.
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