وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط

_ خفّضت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، توقعاتها للطلب الدولي على النفط لهذا العام بسبب الأزمة الصحية وبسبب آفاق “أضعف” للسوق.

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وقالت الوكالة في تقريرها الشهري حول النفط “دفعنا ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الكثير من الدول وفرض تدابير عزل محلية ومواصلة العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران، إلى تخفيض توقعاتنا للطلب للفصلين الثالث والرابع من العام 2020”.

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وباتت تتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 8,4 ملايين برميل في اليوم، مقابل 8,1 ملايين برميل في اليوم في التقرير السابق.

والعام المقبل، يُتوقع أن يرتفع الطلب بـ5,5 ملايين برميل، أي أكثر بقليل من التوقعات السابقة (260 ألف برميل في اليوم).

ويُفترض أن يستقرّ أخيراً الطلب على 97,1 ملايين برميل يومياً العام المقبل، وهو مستوى لا يزال أقلّ من مستوى الطلب في العام 2017.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصائح للدول المتطورة بشأن سياساتها المتعلقة بالطاقة، إلى أن “مع حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، سندخل في مرحلة مجهولة في ما يخصّ ضراوة كوفيد-19”.

وفي تقريرها السابق الذي نُشر في أغسطس، وصفت الوكالة إعادة توازن سوق النفط بأنها “حساسة”.

وختمت وكالة الطاقة بالقول “بعد شهر، تبدو التوقعات أضعف”.

وأعلنت شركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية للمحروقات الاثنين أن الطلب على النفط في العالم يمكن أن يكون قد بلغ ذروته وألا يكفّ عن التراجع بسبب تداعيات الوباء والمرحلة الانتقالية المتعلقة بالطاقة.

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