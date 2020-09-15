الآسيوي للتنمية: اقتصاد آسيا النامية سينكمش لأول مرة في نحو 6 عقود بسبب الجائحة

_ قال البنك الآسيوي للتنمية يوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي لانكماش الناتج الاقتصادي في “آسيا النامية” لأول مرة في نحو ستة عقود في 2020 ثم يتعافى في العام التالي.

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وأضاف البنك في أول توقعات فصلية سلبية منذ عام 1962 أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية، المؤلفة من 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي، 0.7 بالمئة هذا العام. وكان التوقع السابق للبنك في يونيو يشير إلى نمو 0.1 بالمئة.

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وتابع في تحديث لتقريره لآفاق التنمية في آسيا أن المنطقة ستتعافى في 2021 وتنمو 6.8 بالمئة ولكن النسبة تظل أقل من التوقعات قبل كوفيد-19.

وتبين التوقعات المعدلة أن الضرر الذي سببته الجائحة أكبر مما كان يُعتقد من قبل ويتوقع أن يسجل أكثر من 75 بالمئة من اقتصادات المنطقة هبوطا هذا العام.

وقال ياسويوكي سوادا كبير الاقتصادين في البنك في بيان “يمكن لمعظم الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادي توقع مسارا صعبا للنمو في 2020”.

وتابع “التهديد الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 يظل قويا إذ قد تؤدي موجة أولي ممتدة أو تكرار التفشي لمزيد من إجراءات الاحتواء”.

ويتوقع أن تخالف الصين، حيث ظهر فيروس كورونا في ديسمبر، الاتجاه إذ أبقي البنك على توقعات النمو للعام الحالي عند 1.8 بالمئة.

وفي 2021، من المتوقع أن يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة إلى 7.7 بالمئة.

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