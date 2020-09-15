الاتصالات السعودية تخاطب بنوكا عالمية لإدارة طرح إس.تي.سي سلوشنز

_ قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن الاتصالات السعودية طلبت من بنوك التقدم بعروض للاضطلاع بأدوار في طرح عام أولي محتمل لذراعها لتطوير المنتجات والخدمات.

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وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المسألة غير معلنة أن الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) أكبر شركة مشغلة للاتصالات في المملكة أرسلت طلب مقترحات لبنوك دولية ومحلية الأسبوع الماضي بشأن إس.تي.سي سلوشنز.

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وذكروا أن الشركة لم تتواصل مع البنوك بشأن حجم الصفقة المزمع.

وقالوا إن الشركة حققت إيرادات تجاوزت خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) في العام الماضي فيما كانت الأرباح في نطاق 500 مليون ريال وهو ما سيكون طرحا كبيرا نسبيا.

وقال أحد المصادر إن تقييم شركة الاتصالات السعودية قد يصل لحوالي تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) إذا جمعت ما يصل إلى 18-20 مثل مضاعف ربحيتها.

وقال المصدر إن حجم الطرح العام الأولي قد يبلغ نحو 500 مليون دولار إذا باعت الشركة 20 بالمئة.

ولم ترد إس.تي.سي على طلب للتعقيب حتى الآن بعد أن اتصلت بها .

وشهدت المملكة موجة من عمليات الطرح العام في 2020 حيث تستفيد الشركات من الطلب السعودي على الأسهم منذ الطرح العام الأولي القياسي لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في العام الماضي.

وتحث السعودية المزيد من الشركات على الإدراج بهدف تعميق أسواقها الرأسمالية في إطار إصلاحات تهدف لخفض الاعتماد على النفط.

وحددت سلسلة بن داود القابضة لمتاجر التجزئة هذا الأسبوع سعرا استرشاديا لطرحها العام الأولي حيث تسعى لجمع نحو 2.19 مليار ريال (585 مليون دولار) عبر إدراج ببورصة الرياض.

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