وزير المالية يصدر قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب المصرية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بالتجديد لرضا عبد القادر غريب، رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لمدة عام .

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يذكر أن رضا عبد القادر تدرج فى مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الادارة المركزية لمأمورية المقاولات.

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كما شغل عبد القادر منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيس القطاع المالي والإداري وكذلك تولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم تولى منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وبعدها قائم بأعمال رئيس المصلحة.

ومما هو جدير بالذكر فإن مصلحة الضرائب المصرية تشهد العديد من مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي في ظل اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لكافة الخطوات والإجراءات التي تتم في ذلك الإطار.

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