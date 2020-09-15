تويوتا تعتزم وقف توسيع أعمالها في الهند بسبب الضرائب

وكالات _ أعلنت شركة تويوتا موتور أنها تعتزم وقف توسيع أعمالها في الهند بسبب الضرائب المرتفعة، ما يمثل ضربة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يحاول جذب الشركات العالمية لدفع عجلة النمو في بلاده بعد تسجيل تباطؤ اقتصادي قوي على خلفية جائحة كورونا.

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وعن شيكار فيسواناثان، نائب رئيس وحدة تويوتا المحلية، “تويوتا كيرلوسكار موتور”، أن الحكومة تبقي الضرائب على السيارات والدراجات النارية مرتفعة للغاية، ما يجعل الشركات تجد صعوبة في التوسع، مضيفا أن ارتفاع الرسوم يجعل شراء السيارات أمرا صعبا على كثير من المستهلكين، ما يعني تعطل المصانع وعدم خلق وظائف جديدة.

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وقال :”الرسالة التي نتلقاها، بعد أن أتينا إلى هنا واستثمرنا أموالا، هي: لا نريدكم”. وأضاف أنه في غياب أية إصلاحات “لن نخرج من الهند، ولكننا لن نتوسع.”

وبدأت شركة تويوتا، وهي إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، العمل في الهند منذ عام 1997 وتمتلك الشركة اليابانية 89% من الوحدة المحلية، وحصة سوقية صغيرة بلغت فقط 2.6% في أغسطس مقابل ما يقرب من 5% قبل عام، وفقا لبيانات اتحاد تجار السيارات.

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