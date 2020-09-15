ماستر جروب تطرح مشروع سيتي أوفال بالعاصمة الإدارية باستثمارات 6 مليارات جنيه

بكر بهجت _ كشف محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب للتطوير العقاري عن اطلاق ثاني مشروع لها في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي أطلقت عليه إسم “سيتي أوفال” على مساحة 37 فدان بمنطقة r7.

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وأضاف في بيان للشركة، أن استثمارات المشروع تقترب من 6 مليارات جنيه ويضم فيلات وتزين هاوس ووحدات سكنية متنوعة المساحات، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التوسع بالعديد من المناطق الواعدة.

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وقال محمد منير – نائب رئيس مجلس الادارة إن المجموعة تسعى لتحقيق الانتشار خارجيا من خلال شركة أكسفورد احدى شركات المجموعة التى تتولى التسويق العقاري لمشروعات الشركة فى مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية حيث تمتلك الشركة فرع بدبى منذ عامين وتسعى لفتح فروع جديدة بكلاً من الكويت والسعودية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تساعد فى فكرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة وتحقق نتائج إيجابية، مؤكدا أن العقار المصري يمتاز بمعدلات طلب عالية جدا فى دول الإمارات والدول العربية بوجه عام وتحديدا فى المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة.

وأضاف منير أن المجموعة وضعت خطة متكاملة لتصدير العقار والوحدات الخاصة بمشروعاتها “ذا سيتي العاصمة ووابيزا تشيل اوت وسيتي أوفال” فى عدد من الدول مما سيساعد فى تسويق وحدات المشروعات خارجيا وويتماشى مع خطة الدولة فى دعم تصدير العقار.

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