الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مع بدء اجتماع مجلس الاحتياطي

_ فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء، حيث جددت بيانات قوية من الصين التفاؤل حيال الانتعاش الاقتصادي، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي مع بدء اجتماع البنك المركزي المصري والذي يستمر يومين. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 146.43 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 28139.76 نقطة عند الفتح. اضغط لتحميل العدد الحادي والأربعون من نشرة دوت الخليج وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 24.19 نقطة أو 0.71 بالمئة مسجلا 3407.73 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 137.31 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 11193.96 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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