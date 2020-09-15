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استقالة الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج

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– قالت طيران الخليج في بيان إن رئيسها التنفيذي استقال من منصبه.

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لم يذكر البيان تفاصيل عن ملابسات استقالة كريسيمير كوكو من الناقلة البحرينية التي تولى المنصب فيها لثلاث سنوات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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