سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، في أغلب بنوك القطاع المصرفي، وشهد تحركا محدودا لدى عدد قليل من البنوك.

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وانخفض المتوسط المرجح لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي المصري بشكل طفيف للغاية، ليبلغ 15.7072 جنيه للشراء و15.8072 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء، مقابل 15.7092 جنيه للشراء و15.8092 جنيه للبيع أمس الإثنين.

واستقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وكذلك في التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

كما حافظ الدولار على مستواه في كل من: الإسكندرية وبلوم عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، دون تغيير عن الأمس.

فيما خفض بنك إتس إس بي سي سعر صرف الدولار بواقع 3 قروش، ليصل إلى 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، في مقابل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع بالأمس.

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وتراجع الدولار إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، في بنك كريدي أجريكول، في مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، ليفقد بذلك قرشًا من قيمته.

في المقابل رفع بنك قناة السويس الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع بختام الإثنين.

ووصل سعر صرف العملة الأمريكية في بنك عوده إلى مستوى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ليرتفع بذلك قرشًا بختام تعاملات الثلاثاء.

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