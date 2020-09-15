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البنك المركزي المصري ينفي إعلان عودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

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أمنية إبراهيم – نفى البنك المركزي المصري المصري عودة خصم عمولات ورسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، بدءا من اليوم الثلاثاء.

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وأكد البنك المركزي المصري، في بيان مساء اليوم، أن الأخبار المتداولة بشأن بدء خصم رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، غير صحيحة.

وناشد البنك المركزي المصري، وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة في نشر الأخبار الخاصة بالبنك المركزي، والتواصل مع المسؤولين المعنيين للتحقق قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى حقائق.

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كان البنك المركزي المصري المصري، قد أصدر تعليمات للبنوك في منتصف شهر مارس 2020، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات ، نصت على إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، لمدة 6 أشهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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