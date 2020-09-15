المؤشر الأمريكي ستاندرد آند بورز يغلق مرتفعا بفضل آمال استمرار التيسير النقدي

– أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء وسط آمال المستثمرين باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في سياسته الداعمة للنمو مع بدء اجتماع للبنك المركزي يستمر يومين.

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وصعدت أسهم أبل أوائل الجلسة مواصلة مكاسب يوم الاثنين ومقدمة الدعم للمؤشرات. لكنها تراجعت تراجعا طفيفا في وقت لاحق بعد كشف الشركة عن منتجات جديدة وهو نمط معتاد للسهم.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع وتفوق في أدائه على المؤشرين الرئيسين الآخرين، في حين واصل ستاندرد آند بورز تعافيه من عمليات بيع عنيفة شهدها في وقت سابق من الشهر وتسببت حينها في توقف موجة صعود بأسواق الأسهم الأمريكية.

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وفي أول اجتماع منذ إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي عن سياسة أكثر تسامحا إزاء التضخم، يقول بعض المحللين إن البنك المركزي المصري قد يُحدث تغيرا في مشترياته من سندات الخزانة بحيث تميل بدرجة أكبر إلى الآجال الأطوال من أجل إبقاء عوائدها منخفضة.

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي السوق لدى سبارتان كابيتال للأوراق المالية في نيويورك، “رغم أن الاقتصاد يتباطأ، فمن المتوقع أن تكون الأنباء الاقتصادية الواردة مستقبلا مواتية، وهو ما يعني أن مجلس الاحتياطي لن يغير السياسة.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.42 نقطة بما يعادل 0.01% إلى 27994.75 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 17.58 نقطة أو 0.52% مسجلا 3401.12 نقطة، وتقدم ناسداك 133.67 نقطة أو 1.21% إلى 11190.32 نقطة.

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