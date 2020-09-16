اليابان تسجل قفزة كبيرة في الفائض التجاري بقيمة 2.35 مليار دولار

وكالات _ أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم وصول فائض الميزان التجاري للسلع خلال أغسطس الماضي إلى 248.299 مليار ين (2.35 مليار دولار)، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بالفائض المسجل في يوليو الماضي وكان 11.6 مليار ين.

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وتوقع محللون تسجيل عجز تجاري خلال الشهر الماضي بقيمة 37.5 مليار ين.

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جاء الفائض التجاري الكبير خلال أغسطس الماضي نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات، حيث تراجعت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 14.8% إلى 232ر5 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 16.1% في أعقاب تراجعها بنسبة 19.2% خلال الشهر السابق.

وتراجعت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 20.8% إلى 984ر4 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 18 % بعد تراجعها بنسبة 22.3% خلال يوليو الماضي.

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