تأجيل معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فبراير 2021

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ميبا” عن تأجيل فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة إلى الفترة 22 وحتى 24 فبراير 2021 في دبي وورلد سنترال، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بمواصلة تفشي فيروس كورونا.

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وأكد أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ميبا”، على أن الاتحاد كان يراقب وعن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وأخر المستجدات على قيود السفر من الحكومات حول العالم، حيث قام الاتحاد وبعد تقييم الوضع الحالي واستشارة جميع الأطراف المعنية والعارضين، باتخاذ هذه الخطوة وتأجيل الحدث وذلك حفاظاً على سلامة العارضين والزوار والمقاولين والموظفين.

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وقال النقبي، إنه على الرغم من أن هذه الأخبار مؤسفة بالنسبة لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، إلا أننا نعتقد بأن تأجيل هذا الحدث إلى العام القادم سيضمن تنظيمه وفقاً للمعايير العالمية التي يتوقعها الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة “ميبا شو” سيتيح للمؤسسات فرصة لقاء نخبة عالمية من مصنعي طائرات رجال الأعمال والطيران الخاص، وشركات هندسة وإلكترونيات الطيران، ومراكز إنجاز الطائرات، وشركات الإيجار، وبائعي الطائرات، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

وسيضم المعرض سلسلة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية مع مجموعة من الخبراء والقادة في القطاع، إلى جانب برنامج من الاجتماعات المنظمة مسبقاً التي ستوفر سهولة التواصل بين الزوار والعارضين.

كما سيكون المعرض منصة للزوار تمكنهم من الاطلاع على الخدمات الاستثنائية التي يقدمها مشغلي السفر الفاخر الجديد الإقليميين والعالميين المتواجدين في المعرض.

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