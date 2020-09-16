العرفة للاستثمارات تتكبد 10.7 مليون دولار خسائر مجمعة خلال 6 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إلى الخسارة متكبده مبلغ 10.686 مليون دولار خلال الفترة من فبراير حتى يوليو الماضي، مقابل 7.758 مليون دولار أرباح مجمعة بالنصف المقارن من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 55.744 مليون دولار، خلال الستة أشهر المنتهية في يوليو الماضي، مقابل 104.307 مليون دولار بالفترة المناظرة.

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وتأثرت الشركة سلباً وفقاً لبيانها المرسل للبورصة اليوم، بالأخص خلال الربع الثاني من العام المالي 2020 بتوقف النشاط التصديري ونشاط التجزئة بشكل كبير وإغلاق مصانع الشركة على اثر فرض حظر التجول واغلاق الأسواق في مصر ومعظم دول العالم وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشاء فيروس كورونا المستجد.

وسجلت العرفة للاستثمارات خسائر من القطاع الصناعي وقطاع التجزئة المحلي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2020 بلغت 1.3 مليون دولار وذلك على الرغم من توقف مصانع الشركة لفترة طويلة بالإضافة إلى غلق كثير من المولات التجارية وتقليل ساعات العمل بالمتاجر على اثر فرض حظر التجول بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت الشركة بأن نتائج أعمال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2020 قد تأثرت بشكل ملحوظ بخسائر المجموعة الانجليزية بيرد خلال الفترة نظرا لتوقف نشاط التجزئة بشكل كلي لعدة أشهر بسبب الأغلاق الكامل للاوساق وفقا للاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في المملكة المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا، هذا بالإضافة لإعلان مجموعة دبنهامز الشركة الاستراتيجي للمجموعة الانجليزية بيرد عن عملية صلح واقي من الافلاس لإعادة هيكلة أرصدة الدائنين خلال مايو الماضي.

ولفتت إدارة المجموعة الإنجليزية إلى النظر في كيفية مواجهة تلك الأزمة من خلال اتخاذ كثير من الإجراءات لإعادة هيكلة الشركة للحد من المخاطر وحماية الأعمال من خلال الاستثمار بشكل أكبر في التسوق الإلكتروني واسواق التجزئة المخفضة.

وتقدمت الشركة الانجليزية بطلب اختياري للتوصل لاتفاق مع كل شركاء العمل وأصحب المصالح المشتركة الرئيسيين والذي يسمي Corporate Voluntary Agreement CVA خذت وتم تحصين قرار CVA خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تنعكس نتائجه الإيجابية على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتراجع مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 13.251 مليون دولار، مقابل 37.313 مليون دولار بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة النشاط مبلغ 42.493 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من فبراير حتى يوليو الماضي، مقابل 66.994 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فتراجعت صافي أرباح العرفة للاستثمارات خلال الستة أشهر المنتهية في يوليو الماضي إلى 1.058 مليون دولار، مقابل 7.915 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وحققت إجمالي خسائر نشاط خلال نفس الفترة بمبلغ 963.529 الف دولار، مقابل 1.323 مليون دولار بالفترة المقارنة.

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