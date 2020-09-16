الارشيف / مال وأعمال

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بمصر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

CairoBank

_ أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف بئر جديد للغاز في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأوضحت إيني، أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعبة.

اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Hapi App728x90

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في منطقة النورس الكبرى بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا