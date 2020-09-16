هيتاشي اليابانية تنسحب من مشروع للطاقة النووية في بريطانيا

وكالات _ انسحبت شركة هيتاشي المحدودة من مشروع محطة طاقة نووية في المملكة المتحدة مخطط له منذ فترة طويلة، في أحدث ضربة لقطاع الطاقة النووية الذي يسعى جاهدا من أجل التنافس عالميا مع مصادر طاقة أقل تكلفة.

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وأعلنت هيتاشي اليابانية اليوم، إنها قررت الانسحاب من مشروع “ويلفا” للطاقة في ويلز، مشيرة إلى تدهور بيئة الاستثمار بسبب جائحة كورونا.

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وتم تعليق العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار) منذ يناير 2019 بعد إخفاق الشركة في التوصل إلى اتفاقية تمويل مع حكومة المملكة المتحدة.

ويمثل القرار أحدث انتكاسة لإنعاش قطاع الطاقة النووية، والتي يروج لها المؤيدون كحل خال من الكربون للحصول على طاقة مأمونة في وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء تغير المناخ.

ومع التكاليف الكبيرة للطاقة النووية والمنافسة الأقل تكلفة التي تخنق المشاريع والمطورين في اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تبرز الصين كرائدة في تطوير وبناء وتعزيز المفاعلات في الداخل والخارج.

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