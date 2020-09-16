البورصة ترفع مكاسبها إلى 0.49% بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 11081 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 68.02 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.05%، و 1.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 595.257 مليون جنيه، على 164 شركة من خلال 19200 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر للفنادق لعدد 4.222 مليون سهم بقيمة إجمالية 40.538 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 34.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.281 مليون جنيه، منها 15.497 مليون جنيه للمؤسسات، و783.550 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.830 مليون جنيه، منها 8.459 مليون جنيه للأفراد، و5.370 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 30.111 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 78.284 مليون جنيه، مقابل 48.172 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.75%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.99%، ثم وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.98%.

في حين تصدر سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.89%، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.08%، ثم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 2.27%.

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