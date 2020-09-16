سالك السعودية تزيد من حصتها في شركة اللحوم البرازيلية منيرفا إلى 33%

وكالات _ أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83% .

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وأوضحت سالك في بيان أن “منيرفا فودز” تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية وثاني أكبر مصدر في البرازيل إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم، كما وتلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية، حيث قامت خلال العام الجاري 2020م بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، مبينة أن شريكها الاستراتيجي شركة VDQ في “منيرفا فودز” يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

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وأشارت “سالك” أن شركة “منيرفا فودز” البرازيلية قد تأسست عام 1992م وتدير 25 مصنعا للسلخ في أمريكا الجنوبية و 3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007م ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70% وكانت شركة “سالك” قد بدأت عملياتها عام 2012م وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.

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