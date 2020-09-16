بنك التنمية الصناعية يتأهب لافتتاح مقره بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه

دوت الخليج – يعتزم بنك التنمية الصناعية، الانتقال لمقره الجديد في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاحه للعمل بكامل طاقته خلال عام 2021، باستثمارات تخطت المليار جنيه.

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وذكر بيان صادر عن البنك، أن العمل بالمقر الجديد بدأ في مارس 2019، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021، وتبلغ المساحة الكلية للمبنى حوالى 30000 متر مربع على مساحة أرض حوالى 5520 متر مربع.

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وأوضح ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن المقر الجديد يتكون من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و6 أدوار متكررة، بالإضافة إلى روف كمنطقة خدمات ترفيهية، ويبلغ ارتفاع المبنى الجديد حوالى 40 مترا، كما يحتوى أيضا على فرع بمساحة حوالى خمسمائة متر مربع.

وأشار فهمي، إلى أن الخطة التوسعية لبنك التنمية الصناعية تستهدف الوصول لعدد 50 فرع تغطي محافظات مصر خلال خمس سنوات، لافتا إلى افتتاح 3 فروع خلال عام 2020 في محافظات المنيا، والاسماعيلية، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.

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